Ausblick: Carters legt Quartalsergebnis vor

Carters stellt am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,734 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Carters noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 USD in den Büchern gestanden.

Carters soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 772,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 758,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,13 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,12 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,85 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,84 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at