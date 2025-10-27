Ausblick: Cartrade Tech stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cartrade Tech wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 9,38 INR aus. Im letzten Jahr hatte Cartrade Tech einen Gewinn von 5,90 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,90 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 23,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cartrade Tech einen Umsatz von 1,54 Milliarden INR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 41,05 INR, gegenüber 28,48 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 7,83 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 6,41 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at