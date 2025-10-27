Ausblick: Caesars Entertainment stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Caesars Entertainment wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Caesars Entertainment im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,076 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,040 USD je Aktie gewesen.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,87 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,89 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,961 USD je Aktie, gegenüber -1,290 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 11,51 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 11,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at