Ausblick: Cascades stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cascades wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
6 Analysten schätzen, dass Cascades für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,299 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,19 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,20 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,885 CAD im Vergleich zu -0,310 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,71 Milliarden CAD, gegenüber 4,70 Milliarden CAD im vorigen Jahr.
