Ausblick: Casella Waste Systems legt Quartalsergebnis vor

Casella Waste Systems veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,325 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Casella Waste Systems noch 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Casella Waste Systems im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 476,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 411,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,71 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,230 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,84 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,56 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at