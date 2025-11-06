Ausblick: Catella (A) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Catella (A) wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,470 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,270 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 368,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,45 SEK, gegenüber 0,340 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 2,00 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,23 Milliarden SEK generiert worden waren.

