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WKN DE: A0JKZH / ISIN: SE0001664707

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Catena AB legt Quartalsergebnis vor

Catena AB gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,20 SEK je Aktie gegenüber 7,06 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Catena AB im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 691,2 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,49 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,15 SEK, gegenüber 27,24 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 3,16 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,67 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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