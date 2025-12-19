cbdMD Aktie
WKN DE: A417P1 / ISIN: US12482W4087
|
19.12.2025 07:01:06
Ausblick: cbdMD öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
cbdMD gibt am 19.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD. Das entspräche einem Gewinn von 97,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,350 USD erwirtschaftet wurden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 3,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,6 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,7 Millionen USD aus.
1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -1,080 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -14,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 19,2 Millionen USD, gegenüber 19,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
