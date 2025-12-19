cbdMD Aktie

cbdMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A417P1 / ISIN: US12482W4087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 07:01:06

Ausblick: cbdMD öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

cbdMD gibt am 19.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD. Das entspräche einem Gewinn von 97,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,350 USD erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 3,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,6 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,7 Millionen USD aus.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -1,080 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -14,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 19,2 Millionen USD, gegenüber 19,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu cbdMD Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu cbdMD Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

cbdMD Inc Registered Shs 1,51 -21,76% cbdMD Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:19 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen