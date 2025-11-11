Ausblick: Celcuity präsentiert Quartalsergebnisse

Celcuity wird am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,019 USD gegenüber -0,700 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,969 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -2,830 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at