Celcuity Aktie
WKN DE: A2JAAX / ISIN: US15102K1007
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Celcuity präsentiert Quartalsergebnisse
Celcuity wird am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,019 USD gegenüber -0,700 USD im Vorjahresquartal.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,969 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -2,830 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
11.11.25
|Ausblick: Celcuity präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
13.08.25
|Ausblick: Celcuity gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)