05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Cellavision AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cellavision AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,06 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 18,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,30 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Cellavision AB 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 178,1 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cellavision AB 178,7 Millionen SEK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,55 SEK im Vergleich zu 5,90 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 761,8 Millionen SEK, gegenüber 723,2 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

