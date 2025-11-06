Ausblick: Cellectis stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cellectis veröffentlicht am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,232 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Cellectis mit einem Umsatz von insgesamt 9,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 41,23 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,068 USD im Vergleich zu -0,410 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 47,5 Millionen USD, gegenüber 41,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at