CELLECTISAct. Nom. Aktie
WKN DE: A0MKPR / ISIN: FR0010425595
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: CELLECTISAct Nom präsentiert Quartalsergebnisse
CELLECTISAct Nom wird am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,198 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CELLECTISAct Nom noch -0,210 EUR je Aktie verloren.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 8,2 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 44,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,917 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,380 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 40,7 Millionen EUR, gegenüber 38,4 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CELLECTISAct. Nom.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: CELLECTISAct Nom präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: CELLECTISAct Nom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: CELLECTISAct Nom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu CELLECTISAct. Nom.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|CELLECTISAct. Nom.
|2,62
|-6,60%