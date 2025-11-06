CELLECTISAct. Nom. Aktie

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: CELLECTISAct Nom präsentiert Quartalsergebnisse

CELLECTISAct Nom wird am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,198 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CELLECTISAct Nom noch -0,210 EUR je Aktie verloren.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 8,2 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 44,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,917 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,380 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 40,7 Millionen EUR, gegenüber 38,4 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

