Ausblick: Cementos Argos legt Quartalsergebnis vor

Cementos Argos präsentiert am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,298 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2880,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 18,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 353,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 297,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD im Vergleich zu 0,190 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,37 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 973,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at