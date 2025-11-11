Cementos Argos Aktie
WKN DE: A1T71Y / ISIN: COD38PA00046
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cementos Argos SA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cementos Argos SA wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 159,46 COP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cementos Argos SA ein EPS von 86,40 COP je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cementos Argos SA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1.348,55 Milliarden COP. Im Vorjahresviertel waren noch 1.327,29 Milliarden COP in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2065,64 COP je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 155,61 COP je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5.147,76 Milliarden COP, gegenüber 3.967,62 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cementos Argos SAmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Cementos Argos SA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Cementos Argos SA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Cementos Argos SA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Cementos Argos SAmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Cementos Argos SA
|10 380,00
|-1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.