WKN DE: A1T71Y / ISIN: COD38PA00046

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Cementos Argos SA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cementos Argos SA wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 159,46 COP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cementos Argos SA ein EPS von 86,40 COP je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cementos Argos SA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1.348,55 Milliarden COP. Im Vorjahresviertel waren noch 1.327,29 Milliarden COP in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2065,64 COP je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 155,61 COP je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5.147,76 Milliarden COP, gegenüber 3.967,62 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

