Ausblick: Cenovus Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Cenovus Energy öffnet am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,515 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 17,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,440 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 13,31 Milliarden CAD – ein Minus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cenovus Energy 14,25 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 CAD, während im vorherigen Jahr noch 1,68 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,96 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 54,28 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at