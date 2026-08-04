Ausblick: Centennial Resource Developement A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Centennial Resource Developement A stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,585 USD. Dies würde einem Zuwachs von 108,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Centennial Resource Developement A 0,280 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 38,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,66 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,20 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,28 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,15 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,07 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at