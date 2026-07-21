Erste Schätzungen: Centennial Resource Developement A präsentiert Quartalsergebnisse

Centennial Resource Developement A veröffentlicht voraussichtlich am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,584 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 108,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,280 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 38,12 Prozent auf 1,65 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Centennial Resource Developement A noch 1,20 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,65 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,28 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 6,16 Milliarden USD, gegenüber 5,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at