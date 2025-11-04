Ausblick: Centennial Resource Developement A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Centennial Resource Developement A wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

19 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,305 USD. Das entspräche einer Verringerung von 42,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,530 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,32 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber 1,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 5,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,00 Milliarden USD generiert wurden.

