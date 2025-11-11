Ausblick: Century Plyboards (India) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Century Plyboards (India) wird sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,83 INR gegenüber 1,80 INR im Vorjahresquartal.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 13,23 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,37 INR, gegenüber 8,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 51,93 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,11 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at