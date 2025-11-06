Ausblick: Century Tokyo Leasing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Century Tokyo Leasing wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 152,73 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 271,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 41,11 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Century Tokyo Leasing in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 335,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 331,61 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 207,00 JPY aus. Im Vorjahr waren 174,51 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1.411,60 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.368,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at