WKN DE: A415NW / ISIN: US15743P1049

27.11.2025 07:01:06

Ausblick: Chagee A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Chagee A stellt am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,94 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chagee A noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,68 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 494,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,03 CNY, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 13,85 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,72 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Aktien in diesem Artikel

Chagee Holdings Limited (A) Unsponsored American Depositary Shares Repr Shs A 14,13 -0,49% Chagee Holdings Limited (A) Unsponsored American Depositary Shares Repr Shs A

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

