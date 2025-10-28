Ausblick: Changjiang Jinggong Steel Building (Group) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Changjiang Jinggong Steel Building (Group) wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,077 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Changjiang Jinggong Steel Building (Group) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 CNY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Changjiang Jinggong Steel Building (Group) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,23 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 4,37 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,303 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,260 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 20,89 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 18,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at