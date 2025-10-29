Ausblick: Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,55 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems noch 1,35 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,24 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,51 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,00 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,96 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 15,98 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 13,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at