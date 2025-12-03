ChargePoint Holdings Aktie
WKN DE: A41CHV / ISIN: US15961R3030
03.12.2025 07:01:06
Ausblick: ChargePoint stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ChargePoint lädt am 04.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -2,416 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ChargePoint noch ein Verlust pro Aktie von -3,600 USD in den Büchern gestanden.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,10 Prozent auf 96,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 99,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -9,832 USD, gegenüber -12,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 395,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 417,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
