ChargePoint Holdings Aktie

ChargePoint Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CHV / ISIN: US15961R3030

03.12.2025 07:01:06

Ausblick: ChargePoint stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ChargePoint lädt am 04.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -2,416 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ChargePoint noch ein Verlust pro Aktie von -3,600 USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,10 Prozent auf 96,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 99,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -9,832 USD, gegenüber -12,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 395,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 417,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

ChargePoint Holdings Inc Registered Shs 6,65 -1,48% ChargePoint Holdings Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Kaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

