Chegg Aktie

WKN DE: A1W4ER / ISIN: US1630921096

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Chegg öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chegg wird am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,062 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 44,14 Prozent auf 76,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Chegg noch 136,6 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,023 USD je Aktie, gegenüber -8,100 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 386,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 617,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

