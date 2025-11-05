Cherry Hill Mortgage Investment Aktie
Ausblick: Cherry Hill Mortgage Investment präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Cherry Hill Mortgage Investment wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,110 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cherry Hill Mortgage Investment ein EPS von -0,490 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 10,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 24,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cherry Hill Mortgage Investment einen Umsatz von 14,1 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,070 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 24,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 119,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
