Ausblick: Chesapeake Utilities präsentiert Quartalsergebnisse

Chesapeake Utilities lädt am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,97 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Chesapeake Utilities 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,40 Prozent auf 208,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 215,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,04 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 5,26 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 874,1 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 787,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

