WKN: 869440 / ISIN: JP3511800009

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Chiba Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chiba Bank lässt sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chiba Bank die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 31,35 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 24,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Chiba Bank in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 55,42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 74,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 124,58 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 104,17 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 212,80 Milliarden JPY, gegenüber 333,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

