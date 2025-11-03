Ausblick: Chicago Atlantic Real Estate Finance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chicago Atlantic Real Estate Finance wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,475 USD. Dies würde einer Verringerung von 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Chicago Atlantic Real Estate Finance 0,560 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Chicago Atlantic Real Estate Finance in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 14,0 Millionen USD im Vergleich zu 16,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD, gegenüber 1,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 56,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 62,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

