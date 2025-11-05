Chimera Investment Aktie
WKN DE: A40E2T / ISIN: US16934Q8024
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Chimera Investment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Chimera Investment wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,463 USD. Das entspräche einer Verringerung von 66,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,39 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 57,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 198,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Chimera Investment für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 84,8 Millionen USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,86 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,10 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 325,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 770,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
