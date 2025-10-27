China Coal Energy Aktie

China Coal Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC9C / ISIN: CNE100000957

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: China Coal Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

China Coal Energy lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,300 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,67 Prozent verringert. Damals waren 0,360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 46,44 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 45,44 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 CNY, gegenüber 1,46 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 168,83 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 181,28 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

China Coal Energy Co Ltd (A) 13,50 -1,82% China Coal Energy Co Ltd (A)

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

