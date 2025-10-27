Ausblick: China Coal Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

China Coal Energy lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,300 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,67 Prozent verringert. Damals waren 0,360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 46,44 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 45,44 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 CNY, gegenüber 1,46 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 168,83 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 181,28 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at