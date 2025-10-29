China Construction Bank Aktie

China Construction Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4XF / ISIN: CNE1000002H1

<
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: China Construction Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

China Construction Bank gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,335 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte China Construction Bank ein EPS von 0,400 HKD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 178,85 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 384,20 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,42 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 741,61 Milliarden CNY, gegenüber 1.534,79 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

