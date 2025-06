Hang Seng-Titel China Construction Bank-Aktie: China Construction Bank schüttet weniger Dividende aus

China Construction Bank-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die China Construction Bank-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier China Construction Bank am 27.06.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0,43 HKD je Aktie vereinbart. Damit wurde die China Construction Bank-Dividende im Vorjahresvergleich um 2,27 Prozent gekappt. Insgesamt wurde entschieden 116,39 Mrd. HKD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 2,70 Prozent gestiegen.

China Construction Bank- Dividendenrenditeanpassung

Zum Frankfurt-Schluss ging das China Construction Bank-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 0,88 EUR aus dem Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von China Construction Bank wird die China Construction Bank-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2024 weist die China Construction Bank-Aktie eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent auf. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 10,38 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit China Construction Bank-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der China Construction Bank-Aktienkurs via Frankfurt 26,31 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 1 053,50 Prozent stärker zugenommen als der China Construction Bank-Kurs.

Dividendenprognose von China Construction Bank

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 0,39 CNY. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 10,24 Prozent hinzugewinnen.

Wichtigste Eckdaten von China Construction Bank

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens China Construction Bank beläuft sich aktuell auf 2,007 Bio. HKD. China Construction Bank weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,27 auf. Im Jahr 2024 erwirtschaftete China Construction Bank einen Umsatz von 1,535 Bio.HKD sowie ein EPS von 1,42 HKD.

Redaktion finanzen.at