Ausblick: China COSCO A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China COSCO A gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass China COSCO A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,433 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,33 CNY je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 51,79 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 29,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,12 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 CNY, während im vorherigen Jahr noch 3,08 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 216,84 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 232,68 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at