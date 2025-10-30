China CSSC a Aktie
WKN: 913897 / ISIN: CNE000000W05
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: China CSSC A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
China CSSC A wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,436 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China CSSC A 0,190 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 22,77 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 12,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,15 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 CNY, gegenüber 0,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 90,06 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,54 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
