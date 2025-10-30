Ausblick: China Eastern Airlines A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Eastern Airlines A wird am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,083 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,15 Prozent auf 38,33 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,39 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,034 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,190 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 142,58 Milliarden CNY, gegenüber 131,95 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

