Ausblick: China International Capital A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China International Capital A wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,435 CNY gegenüber 0,130 CNY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll China International Capital A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,28 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 3,92 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,69 CNY je Aktie, gegenüber 1,04 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 26,65 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 32,51 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at