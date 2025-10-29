China International Capital a Aktie

China International Capital a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QP6A / ISIN: CNE1000048J0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: China International Capital A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China International Capital A wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,435 CNY gegenüber 0,130 CNY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll China International Capital A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,28 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 3,92 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,69 CNY je Aktie, gegenüber 1,04 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 26,65 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 32,51 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu China International Capital Corporation Ltd Registered Shs -A-mehr Nachrichten