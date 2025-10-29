Ausblick: China International Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China International Capital wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,435 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China International Capital 0,140 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 7,28 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 4,27 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,69 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,12 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 26,84 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 35,25 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

