Ausblick: China International Marine Containers Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China International Marine Containers Group stellt am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,149 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte China International Marine Containers Group ein EPS von 0,200 HKD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 40,23 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 54,25 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,583 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,600 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 169,53 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 192,27 Milliarden HKD im Vorjahr.

