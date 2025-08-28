Ausblick: China Merchants Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Merchants Bank präsentiert am 29.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,49 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte China Merchants Bank noch 1,57 HKD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 86,29 Milliarden CNY für China Merchants Bank, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 139,51 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,82 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,14 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 338,73 Milliarden CNY, gegenüber 542,35 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at