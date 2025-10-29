Ausblick: China Merchants Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Merchants Bank wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,55 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,66 HKD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 80,29 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 132,85 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 27 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,80 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,14 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 337,09 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 542,35 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at