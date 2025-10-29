Ausblick: China Merchants Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Merchants Bank gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,55 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,52 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 80,29 Milliarden CNY – ein Minus von 34,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Merchants Bank 121,91 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,81 CNY im Vergleich zu 5,66 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 337,07 Milliarden CNY, gegenüber 497,54 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at