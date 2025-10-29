China Merchants Bank Aktie

China Merchants Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 542127 / ISIN: CNE000001B33

<
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: China Merchants Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Merchants Bank gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,55 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,52 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 80,29 Milliarden CNY – ein Minus von 34,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Merchants Bank 121,91 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,81 CNY im Vergleich zu 5,66 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 337,07 Milliarden CNY, gegenüber 497,54 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

China Merchants Bank Co Ltd. (A) 40,77 -2,00% China Merchants Bank Co Ltd. (A)

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen letztlich uneins -- ATX zum Handelsende in Rot -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

