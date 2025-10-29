Ausblick: China Merchants Energy Shipping informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Merchants Energy Shipping gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,158 CNY je Aktie gegenüber 0,110 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 6,45 Milliarden CNY – ein Plus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Merchants Energy Shipping 6,06 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,676 CNY, gegenüber 0,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 26,39 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,69 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at