Ausblick: China National Nuclear Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China National Nuclear Power wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,131 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 21,19 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 8,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte China National Nuclear Power einen Umsatz von 19,54 Milliarden CNY eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,482 CNY im Vergleich zu 0,460 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 82,69 Milliarden CNY, gegenüber 76,69 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at