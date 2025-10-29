Ausblick: China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,085 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 1,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 710,13 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 722,78 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,365 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,420 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3.020,44 Milliarden CNY, gegenüber 2.828,05 Milliarden CNY im Vorjahr.

