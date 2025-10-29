Ausblick: China Petroleum Chemical (Sinopec) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

China Petroleum Chemical (Sinopec) wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,085 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte China Petroleum Chemical (Sinopec) ein EPS von 0,070 HKD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 710,13 Milliarden CNY für China Petroleum Chemical (Sinopec), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 770,20 Milliarden HKD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,365 CNY je Aktie, gegenüber 0,440 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 3.020,44 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 3.100,14 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

