Ausblick: China Resources Microelectronics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Resources Microelectronics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,218 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 11,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,99 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,69 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,750 CNY je Aktie, gegenüber 0,580 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 11,30 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 10,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at