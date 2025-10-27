Ausblick: China Southern Airlines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

China Southern Airlines wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,081 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 48,17 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,87 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,037 CNY aus. Im Vorjahr waren -0,090 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 176,48 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 173,97 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at