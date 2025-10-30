China State Construction Engineering a Aktie
WKN DE: A0X9T5 / ISIN: CNE100000F46
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: China State Construction Engineering A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
China State Construction Engineering A wird am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,305 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll China State Construction Engineering A in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 467,46 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 481,92 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,16 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,11 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.243,58 Milliarden CNY, gegenüber 2.185,03 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
