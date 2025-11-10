ChipMOS TECHNOLOGIES Aktie
WKN DE: A2N8SZ / ISIN: US16965P2020
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: ChipMOS TECHNOLOGIES legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ChipMOS TECHNOLOGIES stellt am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass ChipMOS TECHNOLOGIES im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,107 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,250 USD je Aktie gewesen.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 187,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 198,1 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,110 USD, gegenüber 1,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 766,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 706,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ChipMOS TECHNOLOGIES INC (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: ChipMOS TECHNOLOGIES legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: ChipMOS TECHNOLOGIES präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: ChipMOS TECHNOLOGIES präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ChipMOS TECHNOLOGIES INC (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ChipMOS TECHNOLOGIES INC (spons. ADRs)
|19,00
|3,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.