Ausblick: ChipMOS TECHNOLOGIES legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ChipMOS TECHNOLOGIES stellt am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass ChipMOS TECHNOLOGIES im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,107 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,250 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 187,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 198,1 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,110 USD, gegenüber 1,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 766,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 706,7 Millionen USD generiert wurden.

